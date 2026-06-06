6月5日、朝の情報番組『めざましテレビ』（フジテレビ系）で、4日に開催されたマイケル・ジャクソンをモデルとした映画、『Michael／マイケル』のジャパンプレミアの様子が報じられた。そのなかで、イベントに登場した香取慎吾へのインタビューが放送されたのだが、その内容に疑問の声が広がっている。レッドカーペットに、紺色のジャケットを羽織ったスーツ姿で登場した香取。その様子を報じながら、2006年に香取とマイケル・