今、SNSでドッグカフェで暮らす一頭のワンちゃんがXで話題になっている。 【写真】お尻だけチョコン！生後7カ月とは信じられません 注目を集めるのは千葉県木更津市にある超大型犬カフェ「GRAND MOU」で暮らすワンちゃん。 投稿された写真では女性の膝の上に座っているが、目を疑うのは、一般的な大型犬とは桁違いの巨大さ。到底膝の上にはおさまらず、巨大な足と体が大きくはみ出している。この正体は、世界最大の体高を誇ると