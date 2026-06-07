私はシズカ（50代）。夫のタカヒロと、ひとり娘のマユ（26歳）と暮らしています。マユは大学卒業後に大手企業に入社しました。近頃はようやく責任ある仕事を任されるようになり、毎日が充実しているようです。そんなある日、マユは彼氏のヨウタくんからプロポーズされたと報告してきました。けれどマユの表情はどこか不安げでした。結婚がキャリアの足枷になることを恐れているようなのです。そしてマユがその夜、帰宅したタカヒロ