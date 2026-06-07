漫画家・荒木飛呂彦氏が6月7日に66歳の誕生日を迎えた。1986年に連載がスタートした『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズは、唯一無二の世界観と個性的なキャラクターたちで国内外のファンを魅了し続けている。アニメ化に加え、2017年には第4部を原作とした映画『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない 第一章』が公開。さらにスピンオフ作品『岸辺露伴は動かない』も2020年にドラマ化され、現在までにドラマ4シリーズ、映画2