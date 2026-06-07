「町中華」や「ガチ中華」といった呼称が世間に浸透してすでに久しい。この一連の“中華ブーム”を背景に、現在「中華料理店」業界は、一時の過酷な経営環境から脱し、回復傾向にあるようだ。帝国データバンクが6月2日に発表した〈「中華料理店」の倒産動向（2026年1-5月）〉によれば、倒産は12件と、2024年・2025年の水準に比べて3割以上も少なく、年間では4年ぶりに前年を下回る可能性があるとしている。無論、依然として他の外