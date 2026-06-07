桜島で7日あさ、噴火があり、鹿児島市街地では多量の降灰に見舞われました。 鹿児島地方気象台によりますと、桜島の南岳山頂火口で7日午前7時ごろに噴火が発生し、連続噴火となりました。連続噴火は午前8時ごろまで続きました。 街は灰色に… 中量の噴煙が西に流れ、鹿児島市街地方向では午前7時ごろ、多量の降灰に見舞われました。 鹿児島市は、午後からロードスイーパー10台を出動させ、除去作業に追わ