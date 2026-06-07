ＮＰＢは７日、６日の阪神−楽天戦で退場処分を受けた森下翔太外野手に制裁金１０万円と厳重注意の処分を科したことを発表した。森下は五回裏の打席で内角低めの初球がストライクコールされると、森下は不服そうに天を仰ぎ首をかしげた。３球目も際どいコースながらストライク判定。最後は力のないスイングで三振に倒れた。この後だ。真鍋球審と歩きながら言い争いが始まると、ベンチ前でにらみ合う形で退場を宣告された。Ｎ