14日に阪神競馬場で第67回（GI、阪神芝2200m）が開催。大阪杯→天皇賞・春を勝利し春古馬三冠制覇に挑むクロワデュノール、昨年の勝ち馬で連覇を目指すメイショウタバル、有馬記念覇者ミュージアムマイル、一昨年の有馬記念を制したレガレイラら国内のトップホースが出走予定。ここでは過去10年のデータから予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。 ■クロワデュノールは馬券内率