元日本テレビアナウンサーで同志社大助教の桝太一氏（44）が7日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。学生時代の活動について語った。桝氏は自身について「『メシドラ』史上最陰キャなゲストなんですよ」と自虐。「小学校、漫画部ですよ。中高、生物部キャプテンですよ」と告白した。さらに「大学、海洋研究会ですよ」と続け、小学校に漫画部があったのかと聞かれ「