三重県松阪市の路上で6日夜、男性を軽自動車ではねてそのまま逃げた ひき逃げの疑いで男が逮捕されました。逮捕されたのは津市河芸町の会社員・阪直樹容疑者(46)で、6日午後11時20分ごろ、松阪市垣鼻町の市道で軽自動車を運転中に近くに住む78歳の男性をはねたにも関わらずそのまま逃げた疑いです。男性は頭を打ち、軽傷です。警察によりますと、通報を受けて付近を捜査中、阪容疑者が現場に戻ってきたということで、調べ