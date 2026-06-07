5人組グループ・SUPER EIGHTの丸山隆平が7日、都内で行われた映画『名無し』（公開中）大ヒット御礼舞台あいさつに登壇。SUPER EIGHTのメンバーとの仲のよさあふれるエピソードを明かした。【写真】ダンディー…佐藤二朗＆丸山隆平の2ショット全身姿脚本・主演を務める佐藤二朗とともに登壇した丸山。本作の重要なテーマの一つである“人とつながりたい”という思いにちなんで、最近人とのつながりを感じたことを問われると、