赤色灯愛媛県警は7日、自宅で妻の首を手でつかみ棒状の物で複数回殴ったとして傷害の疑いで、宇和島署地域課の巡査長安部智則容疑者（35）＝同県西予市＝を逮捕した。認否は明らかにしていない。県警によると妻から昨年「夫婦げんかをした」と110番があり、県警がドメスティックバイオレンス（DV）事案として扱ったことがあったという。逮捕容疑は6日午後6時半ごろ、自宅で妻（36）を棒状の物で複数回殴り、首や背中にあざを負