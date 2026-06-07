7日未明、名古屋市中区錦の交差点で女性が車にひき逃げされ死亡しました。警察は現場に戻ってきた車の運転手に話を聞いていて、容疑が固まり次第逮捕する方針です。7日午前1時半ごろ、中区錦2丁目の伝馬町通本町交差点で、歩いて横断していた女性が車にはねられたのを目撃した男性が110番通報しました。車はそのまま北に向かって逃げ、女性は意識不明の重体で病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。目撃した