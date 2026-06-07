歌手・中島美嘉の公式サイトが７日の更新され、１３日に開催予定の韓国ソウル公演を中止すると発表した。中止理由は現地主催会社及び現地制作会社の都合と説明された。同サイトでは「６月１３日（土）に開催を予定しておりました、『ＭＩＫＡＮＡＫＡＳＨＩＭＡＡＳＩＡＴＯＵＲ２０２６』ソウル公演につきまして、現地主催会社及び現地制作会社の都合により、中止させていただくこととなりました」と公表。「予定