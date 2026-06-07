5月のアメリカの雇用統計は、労働市場の好調さが際立つ結果となった。FRB＝連邦準備制度理事会が、高止まりするインフレを重視して「年内利上げ」に踏み切るとの観測も広がるなか、先週末のニューヨーク市場は大幅な株安となり、円相場では円売り基調が強まった。想定以上の雇用の底堅さ今回の統計が市場に与えたインパクトは、予測値と実績値の大きな違いに起因するものだ。5月の非農業部門の雇用者数は、8万5000人ほどのプラスを