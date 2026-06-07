お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が7日、TBSの情報番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）に出演。糖尿病治療薬「マンジャロ」が本来の目的とは異なるダイエットで利用されるケースが急増していることに言及した。ダイエット目的で使用が相次いでいることを巡り、上野賢一郎厚生労働相は5日の閣議後記者会見で「交流サイト（SNS）で広がりつつある個人間での売買は違法」と注意喚起。医薬品医療機器