私はセイラ。夫のコウタロウ、娘（4歳）、息子（2歳）の4人で暮らしています。私たちが住んでいるアパートは義実家の敷地内にあります。義母は合鍵を使って、当然のように勝手にわが家に入ってきます。助かることがあるのも事実なので、強くも言えないままなぁなぁになっていました。そんなある日、娘が発熱し、息子や夫、そして私までもが感染症に……。私はスマホで義母に事情を説明し、「くれぐれも家に入ってこないでください