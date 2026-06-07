仕事のタスク整理にはToDoリストが便利ですが、作業時間の記録や課題管理まで含めると複数のツールに分散してしまい今日実際に使える時間と積み残したタスクの全体像をつかみにくく、優先順位の判断に余計なコストがかかります。そこで、タイムボックスと時間追跡を標準で備え、CalDAVやiCal形式のカレンダーやJira・GitHubなどからタスクを直接インポートできる無料でオープンソースのToDoリストアプリ「Super Productivity」が公