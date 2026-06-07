休日に部屋でゆっくり過ごしたい時、外から聞こえる大声や音楽に眠りを妨げられた経験はありませんか。なんとなく我慢しているうちに気持ちが荒んでくる――そんな“音のストレス”は、現代の住まいに付きまとう厄介な問題です。環境省の調査によれば、全国の自治体に寄せられる騒音の苦情件数は、令和5年度で19,890件。年によって増減はあるものの、ここ20年ほぼ横ばいで推移しており、簡単には減らない悩みごとであることが見て