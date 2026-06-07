お笑いコンビ、ラパルフェの都留拓也（31）、尾身智志（31）が6日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜午後11時10分）に出演。先輩芸人から痛烈なひとことを食らった。豆鉄砲の東健太郎（32）から「仲悪い」と暴露されて先週の放送が終了。今回の放送では「仲が悪い」暴露について深掘りした。春とヒコーキの土岡哲朗（34）は「コンビの間で、ギャラでもめてて」と暴露した。さんまは「ギャラは一緒やろ？半分半