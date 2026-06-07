日本代表の後藤啓介は大胆なPK観を持っている。2026年６月６日（日本時間７日）、北中米ワールドカップに向けての事前キャンプ（場所はメキシコのモンテレイ）で練習を終えたあと、この21歳のストライカーはPK戦への考え方を語った。 「自分のメンタリティ的には外しても自分のせいじゃないと思って蹴っている。もちろん、90分の中でPKを失敗して負けたら自分のせいです。でも、PK戦は90分、120分で決められなかったから