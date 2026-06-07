俳優のファーストサマーウイカ（36）が、6日放送のTBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にゲスト出演。やってみたい仕事について語る場面があった。俳優、タレント、歌手とマルチに活躍するウイカだが、「今、一番やりたい（仕事）のは、カラオケの映像に出るというのをやりたい」と告白。その理由について「何してるか分からない芝居をずっと（やっている）」ことに惹かれると説明。ナイツの2人から「す