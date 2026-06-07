ドジャースは6日（日本時間7日）、タイラー・グラスノー投手（32）を60日間の負傷者リスト（IL）に移行させたことを発表した。代わってメジャー出場前提の40人枠にニック・フラッソ投手（27）を登録した。グラスノーは5月6日（同7日）のアストロズ戦に先発したが、腰痛を発症し、2回の投球練習中に緊急降板。8日（同9日）にIL入りが発表された。ロバーツ監督は5日（同6日）の会見で、グラスノーの現状について、同日中に報告を