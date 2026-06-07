6日、長野・天龍村の住宅で同居する85歳の妻をバットで殴るなどして殺害した疑いで、88歳の夫が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、天龍村の森田和造容疑者（88）です。警察によりますと、森田容疑者は6日、自宅で同居する妻・和代さん（85）を木製バットで殴り、刃物で切りつけるなどして殺害した疑いです。6日午後4時前に森田容疑者から妻を殺害した旨の110番通報があり、駆けつけた警察官が死亡した和代さんを発見し