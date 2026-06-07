波乱決着となった安田記念を制したレジェンドに称賛の声が相次いでいる。７日の安田記念（東京・芝１６００メートル）は、武豊騎手とコンビを組んだ８番人気のシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）が優勝。?（旧ツイッター）では人馬ともにトレンド上位に入るなどネットを沸かせている。シックスペンスは特にスタートが速いわけではなかったが、鞍上がライバルを見ながら好位の２番手に誘導。直線では逃げ