ガールズグループAOA出身のクォン・ミナが、美容施術の過程で負った顔のやけど被害と、現在の治療状況について心境を明かした。クォン・ミナは6月5日、自身のSNSを通じて「最近、肌の状態を心配してくださる方が多く、感謝している」とし、長文の投稿を掲載した。【写真】痛々しい“やけど”の跡…クォン・ミナ、医療事故この日、現在の肌の状態を公開した彼女は、「専門病院で継続的に治療を受けているため、1月当時と比べるとか