2026年3月に発売され、大きな話題を集めた「ちびまる子ちゃん」とチチカカのコラボレーションアイテムが、ファン待望の再販決定♡『ちびまる子ちゃん』原作40周年を記念した特別な企画として誕生した今回のコレクションは、秘蔵イラストとチチカカらしいカラフルな世界観が融合した魅力あふれるラインナップです。買い逃してしまった方にも嬉しい再登場の詳細をご紹介します。 原作40周年を彩る特別コラボ 今回