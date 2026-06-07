膨らんだ資産市場のリスク管理も必要だ。半導体発のラリーに韓国総合株価指数（KOSPI）9000ポイントに迫った証券市場も選挙後は下落傾向を見せ変動性を育てている。不動産市場の不安も相変わらずだ。首都圏の住宅売買価格上昇に加え規制一辺倒の対策で供給が枯渇した伝貰価格まで急騰し持ち家のない庶民の苦痛が加重されている。半導体好況とドル高、高物価の状況はインフレ圧力を育てるほかない。韓国政府当局者はこれを「成功の