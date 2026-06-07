京都府南丹市の山林で小学生男児の遺体が見つかり、父親の安達優季被告（37）が逮捕されてから1か月余りが経過した。この事件は連日、テレビ各局の報道・情報番組で大きく取り上げられ、SNS上でも父親が逮捕される前から「犯人探し」の投稿が相次いでいた。一方で「報道しすぎ」「過熱しすぎ」などと批判する声も広がり、一部のコメンテーターも番組内で苦言を呈した。放送倫理・番組向上機構（BPO）の公式サイトでも、「民放各社