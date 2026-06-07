ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）で初となる映画鑑賞イベント『シネマナイト・ピクニック 〜Discover U!!!〜』が、5日から始まった。初日は、名作『ジョーズ』が屋外スクリーンで上映された。【写真多数】USJでついに実現！映画上映の様子『シネマナイト・ピクニック 〜Discover U!!!〜』は、USJの開業25周年記念プログラムの一環として6月の毎週末に期間限定で開催。ニューヨーク・エリアのグラマシー