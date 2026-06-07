東京・伊豆大島の港で、釣りをしていた男性の行方がわからなくなり、警視庁などは男性が海に転落したとみて捜索を行っています。きょう午後1時前、伊豆諸島の大島にある波浮港の桟橋で、「父親が釣りに行って戻ってこない。現場に行ったら、釣り竿だけがあり、姿が見えない」などという通報が警察に寄せられました。警視庁によりますと、行方が分からなくなっているのは地元に住む81歳の男性で、きのう午後8時ごろから釣りに出かけ