ヘアケアブランド「ラブクロム」から、世界中で愛されるポケモンとの第2弾コラボレーションが登場します。今回はポケモン30周年を記念し、ピカチュウとイーブイをモチーフにした特別なヘアコームを発売。ラブクロムならではの機能性と、ポケモンの魅力を詰め込んだ限定デザインが楽しめます。毎日のヘアケア時間をもっと特別にしてくれる、ファン必見のコレクションをご紹介します。 ピカチュウモデルは