◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ２―４ソフトバンク＝延長１２回＝（７日・横浜）ＤｅＮＡは相川亮二監督が微妙な判定を巡って遅延行為で退場するなど、後味の悪い敗戦で交流戦４カード連続負け越しとなった。雨脚が強まる中、まさかの退場劇だった。２―２の延長１１回２死一塁。宮崎がカウント１ボール２ストライクからスイングした際に海野のミットにバットが接触したように見えた。宮崎がベンチに戻りながら川