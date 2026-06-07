俳優の佐藤二朗、丸山隆平（SUPER EIGHT）が7日、都内で行われた映画『名無し』（公開中）大ヒット御礼舞台あいさつに登壇。佐藤が妻への愛を爆発させた。【写真】ダンディー…佐藤二朗＆丸山隆平の2ショット全身姿本作は、脚本・主演を務める佐藤二朗が手掛けた同名漫画が原作となっている。数奇な運命を背負い“名前のない怪物”と化した男の希望と絶望、そして狂気を描破するサイコバイオレンス。「今回は徹底的な絶望を