「不動産投資＝安定した不労所得」というイメージを持つ人は少なくありません。しかし実際には、ローン返済や維持費によって利益がほとんど残らず、売るに売れない状態に陥るケースもあるといいます。では、本当に資産形成につながる不動産投資とはどのようなものなのでしょうか。この記事では『2035年 増える富・消える富の見分け方 インフレ地獄を生き抜く資産戦略』（小林大祐・著／KADOKAWA）より一部抜粋し、その実態を紹介し