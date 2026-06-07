京都市内で行方不明となっていたアメリカ人観光客の男性が死亡したと、家族が6日、明らかにしました。ジェームズ・ウェストン・ヒギンボーサムさん（20）は家族と京都を旅行していた5月29日、京都市内のホテルを1人で出たあと行方がわからなくなっていて、京都市山科区で山に向かう姿が防犯カメラに映っていました。警察やボランティアは家族とともに周辺の山林などを捜索していましたが、家族は6日、SNSでヒギンボーサムさんが京