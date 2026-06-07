ドラッグストアやスーパーに行くと、商品が店内だけではなく、店の外にまで陳列されていることがあります。この場合、店員の目が届きにくいため、ネット上では「万引されないのか」という声が上がっています。万引のリスクがあるにもかかわらず、ドラッグストアやスーパーが店外に商品を陳列する理由について経営コンサルタントの大庭真一郎さんが解説します。【すごい】これが、ドラッグストアが店外に商品を積む“納得の理由”