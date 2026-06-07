セリアで見つけた『キッチンスポンジ用ハンドル』は、普通のスポンジに装着するだけで持ち手付きのスポンジに変身させることができる便利グッズ。握り込んで圧をかけてゴシゴシと擦れるようになり、お掃除が楽になります！食器洗いにも使ってみたところ、しっかり洗えて優秀。1つ持っておくと便利です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キッチンスポンジ用ハンドル価格：￥110（税込）サイズ（約）：2.9cm×8.2cm×6.5cm