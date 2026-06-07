ダンボールの土台を回転させると、志村けんやハリー・ポッター、映画『パイレーツ・オブ・カリビアン』の主人公「ジャック・スパロウ」など著名人が浮かび上がる――2023年9月から摩訶不思議な「ダンボール影アート」を制作し、TikTokの平均再生回数で日本一にも輝いた黒主厳太さん（25）（※1）。今やSNSの総フォロワー数は300万人を超え、国内だけでなく「バーバリー」など海外の超有名ブランドともコラボするほどの人気ぶりだ