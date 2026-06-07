女子中学生を誘拐した未成年者誘拐の疑いで、6日、伊豆市土肥の自称アルバイトの男（22）が現行犯逮捕されました。警察によりますと男は、６月4日から７日にかけて、女子中学生が未成年であることを知りながらSNSを利用し誘拐した疑いがもたれています。６月4日に被害者の母親が警察へ届け出たことで事件が発覚し、７日午後9時ごろ伊豆市内にある男の自宅で現行犯逮捕されました。被害者の女子中学生にけがはありませんでした。男