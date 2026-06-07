埼玉県春日部市で、14歳の女子中学生が60代の女性から財布を奪ったとして現行犯逮捕されました。14歳の少女は、6日午後10時ごろ、春日部市の路上で、60代の女性の顔にスプレーをかけて1週間程度のケガをさせた上、現金4万円ほどが入った財布を奪った疑いが持たれています。被害にあった女性は、150メートルほど追いかけて取り押さえたということです。少女は「お金がなかったから欲しかった」と供述しているということです。