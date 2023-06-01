¡Ú¥é¥¤¥¶¡Ê¥é¥¤¥¶¥ê¥ó¡¦¥·¥å¥¿¥¦¥È¡Ë¡Û 2027Ç¯2·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§33,000±ß »£±Æ¡§¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶¥é¥¸¥ª²ñ´ÛÅ¹ KADOKAWA¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKDcolle¡ÊKADOKAWA¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤è¤ê¡¢2027Ç¯2·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥é¥¤¥¶¡Ê¥é¥¤¥¶¥ê¥ó¡¦¥·¥å¥¿¥¦¥È¡Ë¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥²ー¥à¥¹¤ÎÏ£¶â½ÑRPG¡Ö¥é¥¤¥¶¤Î¥¢¥È¥ê¥¨£³ &#6