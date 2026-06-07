横浜駅東口にある「そごう横浜店」（横浜市西区）の8階おもちゃ売り場のXアカウントが2026年6月6日、閉店することを明らかにした。「誠に勝手ながら7月5日をもちまして閉店することとなりました」そごう横浜店は、85年に横浜駅東口にオープンした日本有数の売り場面積を誇るデパートだ。8階のおもちゃ売り場「toy department」では、ベビー・未就学児向けの知育玩具からホビー玩具、家族みんなで遊べるゲームなど、幅広い層に向け