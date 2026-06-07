6日夜、埼玉県春日部市の路上で帰宅途中の女性に近づき、スプレーを噴射しケガをさせた上、財布などを奪ったとして、14歳の女子中学生が逮捕されました。警察によりますと、中学生で14歳の少女は6日午後10時半ごろ、春日部市の路上で帰宅途中の60代の女性に背後から近づき、顔にスプレーを噴射してケガをさせた上、現金およそ4万円が入った財布を奪った疑いが持たれています。少女はその後、150メートルほど走って逃げましたが、追