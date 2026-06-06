2026年5月に話題になったクレジット／プリペイドカード関連のトピックスを紹介する。●キャンペーンや提携が活発にファミリーマートと楽天グループと楽天ペイメントは、ECサイト「楽天市場」での買い物に対するポイント進呈率が変わる「SPU（スーパーポイントアッププログラム）」について、7月1日からコンビニエンスストアの「ファミリーマート」を追加する。今回の追加により対象サービスは17サービスに増え、「SPU」の最大