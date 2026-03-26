¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØÊ¸¹ë¥¹¥È¥ì¥¤¥É¥Ã¥°¥¹ ¤ï¤ó¡ª£²¡Ù¤È¥¿¥Ô¥ª¥«¥É¥ê¥ó¥¯ÀìÌçÅ¹Bull Pulu¤¬ÂÔË¾¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£2026Ç¯6·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é6·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Î¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤äÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì♡¤µ¤é¤ËÍèÅ¹¼Ô¤À¤±¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÆÃÅµ¤äÅ¹ÆâÁõ¾þ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥­¥ã¥é¥¯