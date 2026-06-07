7日未明、鳥取市でパトカーに追跡されていた2人乗りの自転車が車と衝突し、10代の男性が意識不明の重体、自転車の運転手が現場から逃走しています。鳥取市で7日午前3時15分ごろ、パトカーに追跡されていた2人乗りの自転車が交差点に飛び出し、車と衝突しました。この事故で自転車の後方に乗っていた10代の男性が病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。また、10代の男性と見られる運転手は自転車をその場に置いて逃走しまし