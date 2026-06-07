1964年の東京オリンピックをきっかけとして生まれたとされる大人の社交場「スナック」。バーの一種ではありますが、その名の通りスナック菓子が出され、“ママ”と呼ばれる店主らがカウンター越しに接客するのが特徴です。 【画像で見る】ネオン輝く映える内装「ネオスナック」ってどんな場所？ スナックは1990年代のピーク時には15万店～20万店あったといわれていますが、バブル崩壊後の不景気や最近の