ダイソーで人気の『完全ワイヤレスイヤホン』に新作が登場！今話題のあのコラボシリーズから登場しただけあって、トレンド感たっぷりなおしゃれなデザインが魅力です。それだけでなく、コンパクトサイズ＆軽量設計で持ち運びに便利！1,000円で買えるとは思えないほど、音質も申し分なく優秀ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：完全ワイヤレスイヤホン（TWS006、ブルー×アイボリー）価格：￥1,100（税込）販売ショッ