ゆりやんレトリィバァが３０日放送のＴＢＳ「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」に出演。同期に女性芸人が多く、ガンバレルーヤ、熊元プロレス（紅しょうが）らがいることを語った。「熊元プロレスちゃんとは、ＮＳＣの養成所（３５期）時代に、コンビ組もうって、１回組みました」と明かし、「イナズマパンティーズというコンビを」と笑わせた。事前に熊プロを取材していた笑福亭鶴瓶が「コンビ組んだけど、全部おもろくて、突っ込みよう